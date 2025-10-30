Schett über Tagger: "Sie hat keinen Blödsinn im Kopf"

Schritt für Schritt klettert Lilli Tagger auf der WTA-Tour nach oben.

In dieser Woche darf sich die erst 17-jährige Osttirolerin über den nächsten Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere freuen.

Mit dem 6:4, 6:2-Erfolg über die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 89) fuhr sie am Mittwoch beim 250er-Turnier in Jiujiang nicht nur ihren ersten Sieg über eine Top-100-Spielerin ein (Spielbericht>>>), nächste Woche wird sie zudem in der Weltrangliste erstmals unter die Top 200 vorstoßen.

Erst am Tag zuvor holte sich der Schützling von Ex-French-Open-Gewinnerin Francesca Schiavone mit dem Erstrunden-Sieg über die Chinesin Chenting Zhu den ersten Sieg bei einem großen WTA-Turnier (Spielbericht>>>).

Womit sich Österreichs frühere Tennis-Legende und heutige TV-Expertin Barbara Schett mehr als bestätigt fühlen darf.

"Vor allem auf Lilli Tagger freu ich mich schon. Die hat richtig Power, die kann auch jemanden vom Platz schießen", prognostizierte die Tirolerin im Jänner diesen Jahres beim "Upper Austria Ladies" in Linz im LAOLA1-Interview.