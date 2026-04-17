Semenistaja, Darja SEM
Kraus, Sinja KRA
Endstand
0:2
3:6 , 2:6
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Sinja Kraus bei Challenger in Portugal im Semifinale

Die Österreicherin gewinnt ihr Viertelfinale der Kategorie WTA-125 gegen die Lettin Darja Semenistaja.

Sinja Kraus bei Challenger in Portugal im Semifinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sinja Kraus steht nach einem souveränen Viertelfinal-Sieg im portugiesischen Oeiras unter den besten Vier. Die Österreicherin schlägt die Lettin Darja Semenistaja (WTA-116.) souverän mit 6:3, 6:2.

Damit nähert sie sich im Ranking den besten 100 Tennisspielerinnen, im Live-Ranking steht sie schon auf Platz 110. Gewinnt sie das Turnier, wäre sie fix in den Top 100.

Im Halbfinale trifft Kraus nun auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery (WTA-416.).

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