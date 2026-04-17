Sinja Kraus bei Challenger in Portugal im Semifinale

Sinja Kraus steht nach einem souveränen Viertelfinal-Sieg im portugiesischen Oeiras unter den besten Vier. Die Österreicherin schlägt die Lettin Darja Semenistaja (WTA-116.) souverän mit 6:3, 6:2.

Damit nähert sie sich im Ranking den besten 100 Tennisspielerinnen, im Live-Ranking steht sie schon auf Platz 110. Gewinnt sie das Turnier, wäre sie fix in den Top 100.

Im Halbfinale trifft Kraus nun auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery (WTA-416.).