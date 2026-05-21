Novak Djokovic hat einen neuen Trainer!

Rechtzeitig vor dem Beginn der French Open verkündet der Serbe, dass er nun von seinem Landsmann Viktor Troicki trainiert wird.

"Willkommen mein Freund, Teamkollege und jetzt Trainer Viktor Trocki", schreibt der am Freitag 39-Jährige auf "Instagram".

Seit der Trennung von Andy Murray vor gut einem Jahr war Djokovic ohne einen offiziellen Cheftrainer verblieben. Troicki gehörte bereits zum Trainerteam, als er bei den Olympischen Spielen 2024 Gold holte.