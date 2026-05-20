Auch Rodionov steht in finaler Qualirunde für French Open

Jurij Rodionov ist noch einen Sieg vom Hauptfeld der French Open 2026 entfernt!

In der zweiten Qualifikationsrunde setzt sich das ÖTV-Ass gegen den Brasilianer Gustavo Heide (ATP-187.) mit 6:1, 6:4 klar durch.

Eine weitere Runde muss der Österreicher nun also überstehen, um sich für den Hauptbewerb zu qualifizieren.

Bärenstarker erster Satz

Rodionov präsentiert sich im ersten Satz sehr stark. Der 27-Jährige startet gleich mit einem Break in die Partie, bekommt dabei aber auch eine ordentliche Mithilfe des 24-jährigen Brasilianers, der gleich mehrere Doppelfehler einstreut.

Rodionov nimmt dies dankend an, bleibt bei eigenem Service souverän und breakt Heide erneut zum 3:0, erhöht wiederum mit eigenem Aufschlag auf 4:0. In weiterer Folge gelingt Rodionov beim Stand von 5:1 sogar noch ein drittes Break, das den Satzgewinn bedeutet. Wieder hilft Heide mit einem Doppelfehler mit.

Etwas knapperer zweiter Satz

Im zweiten Satz geht es etwas knapper her, Rodionov startet mit einem Break und führt schnell mit 2:0. Seinem Kontrahenten gelingt aber das unmittelbare Rebreak, sodass es prompt wieder 2:2 steht.

Beim Stand von 3:3 kassiert dann sogar der Österreicher ein weiteres Break, auch ihm gelingt aber das unmittelbare Rebreak zum 4:4. Daraufhin behauptet Rodionov seinen Aufschlag und breakt Heide zum Matchgewinn.

Im Qualifikationsfinale trifft er nun auf den Sieger der Partie Henrique Rocha (POR/ATP-118.), der an Position elf gesetzt ist, gegen den Kroaten Borna Gojo (ATP-177.).