Oliynykova, Oleksandra OLI
Tagger, Lilli TAG
Endstand
2:1
6:3 , 4:6 , 6:4
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NEWS

Lilli Tagger scheitert bei WTA-250er gleich zum Auftakt

Nach ihrem Viertelfinal-Einzug in der Vorwoche in Linz ist für die 18-jährige Österreicherin in Frankreich früh Endstation.

Lilli Tagger scheitert bei WTA-250er gleich zum Auftakt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger (WTA-97) scheidet beim WTA-250-Turnier im französischen Rouen in der ersten Runde aus.

Die 18-jährige Tirolerin verliert gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova (WTA-70) mit 3:6, 6:4, 4:6.

Dabei gehen im ersten Satz die ersten sieben Games an die jeweilige Aufschlägerin, dann gelingt der Ukrainerin ein Break. Das bestätigt sie mit dem 6:3 zum Satzgewinn.

Tagger gelingt Satzausgleich

Im zweiten Satz startet die Ukrainerin gleich mit einem neuerlichen Break, kann dieses aber nicht bestätigen. Beim Stand von 2:1 für Tagger kann Tagger per Break zum 3:1 vorlegen, kassiert aber anschließend das Rebreak zum 2:3.

Bei einer 5:4-Führung im zweiten Satz nimmt Tagger dann ihrer Gegnerin das Spiel ab und jubelt über den Satzausgleich.

Tagger verspielt Führung

Spannung ist dann auch im Entscheidungssatz geboten. Der Osttirolerin gelingt ein Break zur 3:1-Führung, sie kassiert dann aber ein Rebreak zum 3:4, welches die Ukrainerin auch bestätigt.

Daraufhin gibt Tagger ein weiteres Spiel ab. Oliynykova serviert dann zum Matchgewinn aus.

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Sinja Kraus
Lilli Tagger

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