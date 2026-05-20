Quali-Aus bei den French Open für Joel Schwärzler

Nichts wird es für Joel Schwärzler mit einem Platz im Hauptfeld der French Open.

Der 20-Jährige muss sich in der zweiten Runde der Qualifikation gegen den Russen Roman Safiullin (ATP-142.) mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Bis zum Stand von 3:3 bringen beide Spieler im ersten Satz ihr Spiel durch - dann muss der in der Weltrangliste auf Platz 169 stehende Schwärzler nach drei abgewehrten Breakbällen das Break hinnehmen. Es ist die Vorentscheidung zum Satzgewinn des Russen.

Auch im zweiten Satz gelingt Safiullin wieder das Break, dieses Mal beim Stand von 2:2. Erneut ist es entscheidend für den Satzgewinn. Nach einer Gesamt-Spielzeit von 1:31 Stunden muss sich Schwärzler dem Russen geschlagen geben.

Im Gegensatz zu Jurij Rodionov (zum Spielbericht>>>) und Lukas Neumayer gelingt Schwärzler damit nicht der Sprung in die finale Quali-Runde.