Erler/Miedler kämpfen sich ins Hamburg-Viertelfinale

Alexander Erler und Lucas Miedler stehen bei den Hamburg Open im Viertelfinale. Das ÖTV-Duo bezwingt im Achtelfinale das schwedisch-US-amerikanische Team Andre Göransson und Evan King mit 6:7 (5:7), 6:4, 10:8.

Der erste Satz verläuft völlig ausgeglichen: Beide Teams präsentieren sich bei eigenem Aufschlag stabil, Breakchancen bleiben Mangelware. Folgerichtig muss der Tiebreak entscheiden.

Bitteres Tiebreak-Ende im ersten Satz

Im Tiebreak erspielen sich Erler/Miedler zunächst eine gute Ausgangslage und führen bereits mit 5:2. Doch dann kippt das Momentum: Göransson/King holen fünf Punkte in Serie und drehen den Satz noch zum 7:6 (7:5 im Tiebreak) aus ihrer Sicht.

Österreichisches Comeback im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang gelingt den Österreichern die passende Antwort. Wieder entwickelt sich ein enges Satzbild ohne frühe Breaks, ehe Erler/Miedler beim Stand von 4:4 zuschlagen.

Mit dem insgesamt sechsten Breakball gelingt das entscheidende Break zum 5:4, im Anschluss serviert das ÖTV-Duo souverän aus und stellt mit 6:4 auf Satzausgleich.

Nervenstärke im Match-Tiebreak

Auch der Match-Tiebreak verläuft hochdramatisch. Beim Stand von 4:4 gelingt Erler/Miedler das Mini-Break zum 5:4, doch Göransson/King kontern später ebenfalls mit einem Mini-Break zum 8:7.

In einer engen Schlussphase behalten die Österreicher jedoch die Nerven, nutzen ihren ersten Matchball und entscheiden das Duell mit 10:8 für sich.

Viertelfinal-Duell mit Grand-Slam-Champion

Im Viertelfinale treffen Erler/Miedler nun auf die an Nummer 3 gesetzten Deutschen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Krawietz ist zweifacher French-Open-Sieger (2019 & 2020) und zählt zu den erfolgreichsten Doppelspielern seiner Generation.