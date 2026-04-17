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Djokovic sagt nach Verletzung für Madrid ab – Ofner profitiert

Der 38-Jährige spielte Anfang März das Achtelfinale in Indian Wells, seitdem musste er drei Turniere absagen. Sebastian Ofner erspart sich aufgrund diverser Absagen die Qualifikation.

Djokovic sagt nach Verletzung für Madrid ab – Ofner profitiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Novak Djokovic muss weiter pausieren!

Der Grand-Slam-Rekordsieger bestätigt am Freitag sein Fernbleiben vom ATP-Masters in Madrid, welches vom 22. April bis zum 3. Mai über die Bühne geht. Grund dafür ist eine Schulterverletzung.

Zuvor musste er bereits auf die Turniere in Miami und Monte Carlo verzichten."Ich werde in diesem Jahr leider nicht teilnehmen können. Ich setze meine Genesung fort, um bald zurück zu sein", schreibt er auf X.

Das Achtelfinale in Indian Wells war im März der letzte Einsatz des 38-Jährigen. Vor den French Open würden noch das Masters in Rom oder das Turnier in Hamburg anstehen. Wann er wieder zurückkehren kann, ist jedoch weiter ungewiss.

Ofner rutscht ins Hauptfeld

Die diversen Absagen für das ATP-1000-Turnier bedeuteten gute Nachrichten für Sebastian Ofner.

Österreichs aktuell einziger Top-100-Spieler bei den Männern wollte eigentlich Qualifikation spielen, rutschte nun aber in den Hauptbewerb.

Der 29-jährige Steirer wird aktuell wieder von seinem früheren Touringcoach Steve Rettl begleitet, die Zusammenarbeit soll zumindest einmal bis inklusive Roland Garros gehen.

Der Artikel wurde um 16:50 Uhr mit der Information, dass Ofner ins Hauptfeld rutscht, aktualisiert.

Die zehn besten Grand-Slam-Endspiele des 21. Jahrhunderts

#10 - French Open 2004
#9 - Wimbledon 2009

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