Martincova, Tereza MAR
Kraus, Sinja KRA
Beendet
0:2
4:6 , 3:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Kraus steht in 2. Quali-Runde von Bad Homburg

Die 24-jährige Wienerin steht nach einem Zwei-Satz-Sieg in der zweiten Qualifikations-Runde vom WTA-500-Turnier in Bad Homburg (Deutschland).

Kraus steht in 2. Quali-Runde von Bad Homburg Foto: © IMAGO / tennisphoto.de
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sinja Kraus hat die erste Quali-Runde in Bad Homburg überstanden.

Die 24-Jährige lässt der Tschechin Tereza Martincova in zwei Sätzen keine Chance und gewinnt mit 6:4 und 6:3.

Satz eins mutiert dabei zum Break-Festival: Zweimal nimmt die Wienerin ihrer Kontrahentin den Aufschlag ab, die Nummer 262 der WTA-Rangliste schafft aber direkt das Re-Break.

In 2. Quali-Runde wartet Nummer 77 der Welt

Direkt nach dem zweiten Re-Break nimmt Kraus der Tschechin aber erneut den Aufschlag ab und serviert schlussendlich zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Satz gelingt der Wienerin gleich beim Stand von 1:1 ein Break - den Vorsprung sollte sich die Weltranglisten-92. auch nicht mehr nehmen lassen, den Sieg fixiert Kraus mit einem erneuten Break.

In der zweiten Quali-Runde des WTA-500-Turniers trifft die ÖTV-Spielerin nun auf die Mexikanerin Renata Zarazua (WTA-77.).

Mehr zum Thema

Tennis LIVE: Tagger - Zakharova in Eastbourne

Tennis LIVE: Tagger - Zakharova in Eastbourne

Tennis - WTA
Rodionov muss sich im Dublin-Finale geschlagen geben

Rodionov muss sich im Dublin-Finale geschlagen geben

Tennis - ATP
5
Rodionov erreicht Finale in Dublin

Rodionov erreicht Finale in Dublin

Tennis - ATP
1
Tennis LIVE - Zverev vs. Fritz im Halbfinale von Halle

Tennis LIVE - Zverev vs. Fritz im Halbfinale von Halle

Tennis - ATP
Bitte warten! Rodionovs Dublin-Halbfinale verschoben

Bitte warten! Rodionovs Dublin-Halbfinale verschoben

Tennis - ATP
Nerven behalten! Ofner kämpft sich in Parma ins Finale

Nerven behalten! Ofner kämpft sich in Parma ins Finale

Tennis - ATP
2
Harter Fight! FO-Sieger Zverev zieht ins Halle-Halbfinale ein

Harter Fight! FO-Sieger Zverev zieht ins Halle-Halbfinale ein

Tennis - ATP

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Sinja Kraus ÖTV-Damen