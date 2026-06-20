Kraus steht in 2. Quali-Runde von Bad Homburg

Sinja Kraus hat die erste Quali-Runde in Bad Homburg überstanden.

Die 24-Jährige lässt der Tschechin Tereza Martincova in zwei Sätzen keine Chance und gewinnt mit 6:4 und 6:3.

Satz eins mutiert dabei zum Break-Festival: Zweimal nimmt die Wienerin ihrer Kontrahentin den Aufschlag ab, die Nummer 262 der WTA-Rangliste schafft aber direkt das Re-Break.

In 2. Quali-Runde wartet Nummer 77 der Welt

Direkt nach dem zweiten Re-Break nimmt Kraus der Tschechin aber erneut den Aufschlag ab und serviert schlussendlich zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Satz gelingt der Wienerin gleich beim Stand von 1:1 ein Break - den Vorsprung sollte sich die Weltranglisten-92. auch nicht mehr nehmen lassen, den Sieg fixiert Kraus mit einem erneuten Break.

In der zweiten Quali-Runde des WTA-500-Turniers trifft die ÖTV-Spielerin nun auf die Mexikanerin Renata Zarazua (WTA-77.).