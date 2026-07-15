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Routine setzt sich durch! Grabher gewinnt ÖTV-Duell in Kitzbühel

Die Vorarlbergerin kann sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Ekaterina Perelygina durchsetzen.

Routine setzt sich durch! Grabher gewinnt ÖTV-Duell in Kitzbühel Foto: © GEPA
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Julia Grabher steht als erste Viertelfinal-Teilnehmerin des WTA-125-Turniers in Kitzbühel fest.

Die Vorarlberger setzt sich im Achtelfinale gegen ihre 19-jährige Landsfrau Ekaterina Perelygina mit 7:5, 6:3 durch.

Perelygina startet furios - und lässt nach

Zu Beginn der Partie deutet sich noch eine Überraschung an.

Perelygina startet furios und führt schnell mit 4:0. Dann schleichen sich immer mehr Fehler in ihr Spiel ein, die zu zusätzlicher Verunsicherung führen. Im ersten Satz passieren ihr gleich sieben Doppelfehler. Sie verliert den Satz noch mit 5:7.

Souverän in Satz zwei

Im zweiten Satz kann jedoch Grabher einen Blitzstart hinlegen. Sie streut am tiefen Platz immer mehr Stoppbälle in ihr Spiel ein, was sich als effektiv herausstellt. Ein Problem bei Perelygina bleibt der Aufschlag. Die Quote beim ersten Service liegt im zweiten Satz bei 43 Prozent.

Grabher kann ihre Routine ausspielen und nutzt nach 1:35 Stunden ihren ersten Matchball. In der nächsten Runde trifft die 30-Jährige auf die Siegerin der Partie Polona Hercog (SLO) gegen Jeline Vandromme (BEL).

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