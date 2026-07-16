Bennemann, Eva BEN
Kraus, Sinja KRA
Endstand
0:2
1:6 , 1:6
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Viertelfinale! Kraus in Kitzbühel eine Runde weiter

Die 24-Jährige zieht beim Turnier in Tirol in die Runde der besten acht Spielerinnen ein.

Viertelfinale! Kraus in Kitzbühel eine Runde weiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Die Wienerin Sinja Kraus zieht beim WTA-Challenger in Kitzbühel ins Viertelfinale ein!

Kraus (WTA-94.) besiegt die Deutsche Eva Bennemann (WTA-320.) nach einer Spielzeit von 1:04 Stunden mit 6:1, 6:1.

Beide Spielerinnen breaken direkt in den ersten beiden Games, Kraus holt sich danach jedes weitere Break. Auch im zweiten Satz kann Bennemann ihr Aufschlagspiel nie durchbringen, sie breakt einzig Kraus zum 1:2.

Dritter Matchball sitzt

"Ich bin sehr zufrieden. Ich habe genau das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Von der Grundlinie war es sehr solide, deshalb bin ich sehr froh über den Sieg", sagt Kraus im ORF-Interview.

Mit dem dritten Matchball steigt die 24-Jährige ins Viertelfinale auf, dort trifft sie nun auf Erika Andreeva, die ältere Schwester von Paris-Siegerin Mirra Andreeva. Die Russin ist die Nummer 231 der Weltrangliste. Julia Grabher steht ebenfalls im Viertelfinale des WTA-125-Turniers.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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