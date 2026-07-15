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Rückkehr in Sicht! Alcaraz könnte in Cincinnati Comeback geben

Der Spanier musste seit April aufgrund von Handgelenksproblemen pausieren.

Rückkehr in Sicht! Alcaraz könnte in Cincinnati Comeback geben Foto: © IMAGO / Alberto Gardin
Textquelle: © LAOLA1
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Erfreuliche Nachrichten von Carlos Alcaraz (ATP-3.).

Der Spanier ist für das von 13. bis 23. August stattfindende Masters-1000-Turnier in Cincinnati gemeldet.

Seit Mitte April konnte er aufgrund einer Handgelenksverletzung kein Spiel mehr bestreiten.

Dies könnte sich rechtzeitig vor den US Open (31. August bis 13. September) ändern. In New York will der 23-Jährige seinen Titel verteidigen.

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