Rodionov, Jurij ROD
Searle, Henry SEA
Endstand
0:2
4:6 , 2:6
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Rodionov muss sich im Dublin-Finale geschlagen geben

In der zweiten Partie des 27-Jährige an diesem Tag setzt es für Jurij Rodionov eine Finalniederlage beim ATP-Challenger in Dublin.

Rodionov muss sich im Dublin-Finale geschlagen geben Foto: © IMAGO / BSR Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov hat den Turniersieg beim ATP-Challenger in Dublin knapp verpasst.

Der ÖTV-Spieler muss sich im Endspiel dem Briten Henry Searle in zwei Sätzen mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

In Satz eins ist das Duell lange ausgeglichen, ehe der britische Youngster dem Österreicher beim Stand von 3:3 den Aufschlag abnimmt und wenig später zum Satzgewinn ausserviert.

Halbfinale erst Stunden zuvor fertig gespielt

Rodionov muss im zweiten Satz gleich zu Beginn zweimal sein Service abgeben, wodurch Searle auf 3:0 davonzieht und diesen Vorsprung auch nicht mehr hergibt.

Für den Niederösterreicher ist es bereits die zweite Partie an diesem Tag: Das Halbfinale ist tags zuvor wegen Regens beim Stand von 3:2 für seinen Kontrahenten unterbrochen worden und erst wenige Stunden vor dem Finale am Samstag fertig gespielt worden.

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