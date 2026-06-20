Rodionov muss sich im Dublin-Finale geschlagen geben
In der zweiten Partie des 27-Jährige an diesem Tag setzt es für Jurij Rodionov eine Finalniederlage beim ATP-Challenger in Dublin.
Jurij Rodionov hat den Turniersieg beim ATP-Challenger in Dublin knapp verpasst.
Der ÖTV-Spieler muss sich im Endspiel dem Briten Henry Searle in zwei Sätzen mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben.
In Satz eins ist das Duell lange ausgeglichen, ehe der britische Youngster dem Österreicher beim Stand von 3:3 den Aufschlag abnimmt und wenig später zum Satzgewinn ausserviert.
Halbfinale erst Stunden zuvor fertig gespielt
Rodionov muss im zweiten Satz gleich zu Beginn zweimal sein Service abgeben, wodurch Searle auf 3:0 davonzieht und diesen Vorsprung auch nicht mehr hergibt.
Für den Niederösterreicher ist es bereits die zweite Partie an diesem Tag: Das Halbfinale ist tags zuvor wegen Regens beim Stand von 3:2 für seinen Kontrahenten unterbrochen worden und erst wenige Stunden vor dem Finale am Samstag fertig gespielt worden.