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EM-Vor-Quali: Auf diese Gegner trifft das ÖBV-Team

Die Kontrahenten der Basketballer im Kampf um die EM stehen fest. Für die Teilnahme an der Quali braucht es Platz eins in der Dreier-Gruppe.

EM-Vor-Quali: Auf diese Gegner trifft das ÖBV-Team Foto: © GEPA
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Das österreichische Basketball-Nationalteam der Männer trifft in der Vor-Qualifikation für die EM 2029 auf Zypern und Nordmazedonien.

Das ergab die am Donnerstag in München vorgenommene Auslosung der zweiten Vorausscheidungsphase.

Nur der Sieger der ab 27. August bis Februar 2027 in Hin- und Rückspielen ausgetragenen Dreier-Gruppe darf in der Qualifikation für die europäischen Titelkämpfe in drei Jahren antreten.

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