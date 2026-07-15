Tennis heute: Lilli Tagger kämpft in Athen um Viertelfinaleinzug

Lilli Tagger trifft im Achtelfinale des WTA-250-Hartplatzturniers in Athen auf die an Nummer fünf gesetzte Sara Baljek (ca. ab 19:40 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach ihrem souveränen 6:1, 6:1-Auftakterfolg über Lokalmatadorin Marianne Argyrokastriti (WTA-725.) will die 18-jährige Österreicherin nun den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Ihre Gegnerin Sara Baljek (WTA-42.) bezwang Viktoria Morvayova in der ersten Runde.

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