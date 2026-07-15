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Tennis heute: Lilli Tagger kämpft in Athen um Viertelfinaleinzug

Die 18-Jährige will nach ihrem Auftakterfolg in die Runde der besten Acht einziehen. LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger kämpft in Athen um Viertelfinaleinzug Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger trifft im Achtelfinale des WTA-250-Hartplatzturniers in Athen auf die an Nummer fünf gesetzte Sara Baljek (ca. ab 19:40 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach ihrem souveränen 6:1, 6:1-Auftakterfolg über Lokalmatadorin Marianne Argyrokastriti (WTA-725.) will die 18-jährige Österreicherin nun den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Ihre Gegnerin Sara Baljek (WTA-42.) bezwang Viktoria Morvayova in der ersten Runde.

LIVE-Ticker:

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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