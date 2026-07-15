Tagger, Lilli TAG
Bejlek, Sara BEJ
Heute 19:40 Uhr
NEWS
Tennis heute: Lilli Tagger kämpft in Athen um Viertelfinaleinzug
Die 18-Jährige will nach ihrem Auftakterfolg in die Runde der besten Acht einziehen. LIVE-Infos:
Lilli Tagger trifft im Achtelfinale des WTA-250-Hartplatzturniers in Athen auf die an Nummer fünf gesetzte Sara Baljek (ca. ab 19:40 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nach ihrem souveränen 6:1, 6:1-Auftakterfolg über Lokalmatadorin Marianne Argyrokastriti (WTA-725.) will die 18-jährige Österreicherin nun den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.
Ihre Gegnerin Sara Baljek (WTA-42.) bezwang Viktoria Morvayova in der ersten Runde.