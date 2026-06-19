Nerven behalten! Ofner kämpft sich in Parma ins Finale

Sebastian Ofner (ATP-123.) kann sich im Halbfinale des ATP-Challengers von Parma gegen den Serben Laslo Djere (ATP-225.) 7:6 (4), 6:7 (5), 6:3 durchsetzen und steht damit im Finale.

Im ersten Satz haben beide Spieler Probleme, das eigene Aufschlagspiel durchzubringen. Ofner stellt mit einem Break auf 4:3 und kann sich anschließend auf 5:3 absetzen.

Ersten beiden Sätze gehen ins Tiebreak

Seinem Gegner gelingt jedoch eine Aufholjagd. Der Österreicher tut sich zunehmend schwerer mit dem Spiel des Serben.

Er gibt drei Games in Folge ab, kann jedoch auf 6:6 ausgleichen und rettet sich ins Tiebreak. Dort behält der Weltranglisten-123. die Oberhand. Er setzt sich schlussendlich 7:6 (4) durch.

Der zweite Satz beginnt ähnlich spannend und ausgeglichen. Beide Spieler bringen ihr Servicespiel durch. Die Entscheidung fällt erneut im Tiebreak. Diesmal kann sich Djere mit 7:6 (5) knapp durchsetzen.

Ofner dominiert in Entscheidung

Ofner findet daraufhin jedoch besser ins Spiel und schlägt seinen Gegner im letzten Satz mit 6:3.

Nach 2:37 Stunden setzt sich der Österreicher durch. Im Finale trifft er entweder auf den Spanier Rincon oder auf den Franzosen van Assche.

Für Ofner ist es das 16. Finale auf der Challenger-Tour in seiner Karriere.