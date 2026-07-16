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Alcaraz-Comeback? Termin soll stehen
Der Spanier fehlte seit April verletzungsbedingt. Nun zeichnet sich seine Rückkehr auf die Tennis-Bühne ab:
Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz könnte Mitte August in Cincinnati sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause geben.
Der 23-jährige Titelverteidiger steht laut Angaben des Veranstalters auf der Teilnehmerliste des Masters-Turniers. Alcaraz hat wegen einer Handgelenksverletzung seit April kein Turnier bestritten.
Der Gewinner von sieben Major-Turnieren ist in der Weltrangliste hinter Jannik Sinner und Alexander Zverev aktuell Dritter.