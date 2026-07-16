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Alcaraz-Comeback? Termin soll stehen

Der Spanier fehlte seit April verletzungsbedingt. Nun zeichnet sich seine Rückkehr auf die Tennis-Bühne ab:

Alcaraz-Comeback? Termin soll stehen Foto: © IMAGO / Alberto Gardin
Textquelle: © APA
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Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz könnte Mitte August in Cincinnati sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause geben.

Der 23-jährige Titelverteidiger steht laut Angaben des Veranstalters auf der Teilnehmerliste des Masters-Turniers. Alcaraz hat wegen einer Handgelenksverletzung seit April kein Turnier bestritten.

Der Gewinner von sieben Major-Turnieren ist in der Weltrangliste hinter Jannik Sinner und Alexander Zverev aktuell Dritter.

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