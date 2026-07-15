Tagger, Lilli TAG
Bejlek, Sara BEJ
Endstand
0:2
2:6 , 2:6
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Tagger scheitert in Athen im Achtelfinale

Die Osttirolerin muss sich der als Nummer fünf gesetzten Tschechin klar geschlagen geben.

Tagger scheitert in Athen im Achtelfinale Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger scheitert beim WTA 250-Turnier in Athen im Achtelfinale!

Die Osttirolerin muss sich der als Nummer fünf gesetzten Tschechin Sara Bejlek 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Das Spiel beginnt für Tagger durchaus erfolgreich, mit einem Break holt sie sich direkt das 1:0, bringt daraufhin aber ihr eigenes Aufschlagspiel ebenfalls nicht durch.

Tagger mit Problemen beim Service

Die Nummer 42 der Welt findet besser ins Duell, sichert sich drei Punkte in Folge und setzt sich mit 3:1 ab. Die 18-Jährige hat große Schwierigkeiten im eigenen Service und muss den ersten Satz schlussendlich 2:6 an die deutlich aggressiver spielende Tschechin abgeben.

Auch den zweiten Satz dominiert Taggers Gegnerin, Bejleks Return bringt ihr einen klaren Vorteil. Beim 2:2 kann die 20-Jährige davonziehen und sich erneut 6:2 durchsetzen. Nach einer Stunde und elf Minuten ist die Partie mit einer klaren Siegerin beendet.

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