Julia Grabher verpasst das Viertelfinale von Brescia

Julia Grabher beendet das WTA-125-Turnier im italienischen Brescia mit einer Achtelfinal-Niederlage.

Die Vorarlbergerin muss sich der Ukrainerin Anastasia Sobolieva (WTA-328.) in drei Sätzen mit 2:6, 6:4 und 5:7 geschlagen geben.

Im entscheidenden dritten Satz vergibt Grabher beim Stand von 4:1 insgesamt drei Breakbälle und verpasst das wohl entscheidende 5:1. Sobolieva kann darauf das Momentum auf ihre Seite bringen, schafft das Rebreak und verwertet nach 2:24 Stunden ihren ersten Matchball.