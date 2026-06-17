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Julia Grabher verpasst das Viertelfinale von Brescia

Trotz Führung in der Entscheidung kassiert die Nummer drei gesetzte Vorarlbergerin eine Niederlage.

Julia Grabher verpasst das Viertelfinale von Brescia Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher beendet das WTA-125-Turnier im italienischen Brescia mit einer Achtelfinal-Niederlage.

Die Vorarlbergerin muss sich der Ukrainerin Anastasia Sobolieva (WTA-328.) in drei Sätzen mit 2:6, 6:4 und 5:7 geschlagen geben.

Im entscheidenden dritten Satz vergibt Grabher beim Stand von 4:1 insgesamt drei Breakbälle und verpasst das wohl entscheidende 5:1. Sobolieva kann darauf das Momentum auf ihre Seite bringen, schafft das Rebreak und verwertet nach 2:24 Stunden ihren ersten Matchball.

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Sinja Kraus
Melanie Schnell

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