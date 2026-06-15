Nächste Aufgabe! Potapova muss in Berlin verletzt abtreten

Die Rasensaison bringt Österreichs Nummer eins im Frauentennis bisher kein Glück.

Anastasia Potapova, die im aktuellen WTA-Ranking auf Platz 26 liegt, musste am Montag beim WTA-500-Turnier in Berlin wie zuletzt in 's-Hertogenbosch aufgeben.

Die 25-Jährige ließ sich gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa beim Stand von 1:4 im Rücken-Nacken-Bereich in einer medizinischen Auszeit behandeln. Nach dem 1:6 nach nur 29 Minuten gab die French-Open-Achtelfinalistin dann auf.

Potapova hatte zuletzt auch in den Niederlanden in Runde zwei, allerdings wegen einer Erkrankung, beim Stand von 1:6, 0:2 aufgeben müssen.

Sinja Kraus war indes am Vormittag in der ersten Qualifikationsrunde für das Hauptfeld in der deutschen Hauptstadt in zwei Sätzen an der Chinesin Lin Zhu gescheitert.