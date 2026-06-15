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Potapova, Anastasia POT
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Nächste Aufgabe! Potapova muss in Berlin verletzt abtreten

Österreichs Nummer eins muss auch bei ihrem zweiten Rasen-Turnier des Jahres vorzeitig aufgeben.

Nächste Aufgabe! Potapova muss in Berlin verletzt abtreten Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Die Rasensaison bringt Österreichs Nummer eins im Frauentennis bisher kein Glück.

Anastasia Potapova, die im aktuellen WTA-Ranking auf Platz 26 liegt, musste am Montag beim WTA-500-Turnier in Berlin wie zuletzt in 's-Hertogenbosch aufgeben.

Die 25-Jährige ließ sich gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa beim Stand von 1:4 im Rücken-Nacken-Bereich in einer medizinischen Auszeit behandeln. Nach dem 1:6 nach nur 29 Minuten gab die French-Open-Achtelfinalistin dann auf.

Potapova hatte zuletzt auch in den Niederlanden in Runde zwei, allerdings wegen einer Erkrankung, beim Stand von 1:6, 0:2 aufgeben müssen.

Sinja Kraus war indes am Vormittag in der ersten Qualifikationsrunde für das Hauptfeld in der deutschen Hauptstadt in zwei Sätzen an der Chinesin Lin Zhu gescheitert.

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