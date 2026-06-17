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WM-Quiz: Wie gut kennst du WM-Favorit England?

Die "Three Lions" warten seit mehreren Jahrzehnten auf einen großen Titel. Teste dein Wissen über England:

WM-Quiz: Wie gut kennst du WM-Favorit England? Foto: © IMAGO / Mauri Levandi
Textquelle: © LAOLA1
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Teste dein Wissen über die englische Nationalmannschaft im Quiz von LAOLA1 anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.

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Wie gut kennst du England?

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
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