WM-Quiz: Wie gut kennst du WM-Favorit England?

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer
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Arnie zündet den WM-HypetrainAnsakonferenz
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Highlights: Schmid-Traumtor und Arnautovic-Elfer bei ÖFB-SiegFIFA WM 2026
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Highlights: Messi-Show zum Auftakt! Argentinien besiegt Algerien deutlichFIFA WM 2026
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Highlights: Haaland-Doppelpack dank BlackoutFIFA WM 2026
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Highlights: 30-Meter-Hammer von Mbappé!FIFA WM 2026
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Unsere Startelf für Österreich gegen JordanienAnsakonferenz
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Highlights: Doppelpack! Ex-LigaZwa-Spieler glänzt gegen den IranFIFA WM 2026
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Highlights: Uruguay beißt sich die Zähne ausFIFA WM 2026
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Highlights: Belgien stemmt sich gegen Start-NiederlageFIFA WM 2026
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Highlights: Kap Verde ringt Spanien einen Punkt ab!FIFA WM 2026