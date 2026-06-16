Broska, Florian BRO
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
2:1
3:6 , 6:1 , 6:4
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Neumayer scheitert in 1. Runde bei Challenger in Posen

Der an Nummer sechs gesetzte Salzburger verliert in drei Sätzen gegen einen Deutschen.

Neumayer scheitert in 1. Runde bei Challenger in Posen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lukas Neumayer verliert seine Auftaktpartie beim Challenger-Turnier im polnischen Posen!

Gegen die Nummer 382 der ATP-Weltrangliste, Florian Broska aus Deutschland, muss sich der 23-Jährige mit 6:3, 1:6, 4:6 geschlagen geben.

Nach einem einem soliden ersten Satz lässt Neumayers Leistung nach. Er verzeichnet über das Match hinweg 34 unerzwungene Fehler. Sein deutscher Kontrahent ist in den Schlüsselmomenten bereit und nützt beinahe alle seine Break-Chancen.

Für Neumayer ist es die zweite Niederlage in Folge nach dem Ausscheiden in der Qualifikation für das Challenger-Turnier in Bratislava.

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