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Fix! Serena Williams kehrt nach Wimbledon zurück

Der US-Star erhält gemeinsam mit Schwester Venus eine Wildcard für den Doppelbewerb.

Fix! Serena Williams kehrt nach Wimbledon zurück Foto: © IMAGO / Shutterstock
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Die 44-jährige, 23-fache Major-Siegerin hat am Dienstag von den Organisatoren des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard für das Doppel erhalten.

Williams hatte mit der Kanadierin Victoria Mboko in London ihr Comeback auf der Tour nach vier Jahren gefeiert. Die siebenfache Einzel-Wimbledonsiegerin spielt diese Woche mit Karolina Muchova in Berlin den Doppelbewerb.

Einzel-Wildcards erhalten u.a. French-Open-Finalistin Maja Chwalinska aus Polen und der Schweizer Altstar Stan Wawrinka, der seine letzte Saison bestreitet, sowie der Bulgare Grigor Dimitrow.

Im Männer-Doppel erhielt Australiens "enfant terrible" Nick Kyrgios mit dem Kasachen Alexander Bublik eine "Freikarte".

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Sinja Kraus
Melanie Schnell

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