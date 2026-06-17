Seuchensaison geht weiter! Musetti verpasst auch Wimbledon

Lorenzo Musetti, einstiger Halbfinalist in Wimbledon, hat seine Teilnahme am bevorstehenden Grand-Slam-Turnier auf Rasen abgesagt. Der Italiener erholt sich weiterhin von einer Verletzung am linken Oberschenkel.

Musettis Rückzieher öffnet für seinen italienischen Landsmann Matteo Berrettini, den Wimbledon-Finalisten von 2021, einen Platz im Hauptfeld. Berrettini kommt aktuell von einem Viertelfinaleinzug bei den French Open.

Auch French Open verpasst

Die Verletzung, die Musetti während der Italian Open im Mai erlitt, zwang ihn bereits zur Absage der French Open.

"Die Rehabilitation verläuft sehr gut und die medizinischen Ergebnisse sind ermutigend. Leider konnte ich noch kein vollständiges athletisches Trainingsprogramm beginnen, und nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu der schwierigen Schlussfolgerung gekommen, dass ich dieses Jahr nicht an Wimbledon teilnehmen kann", teilte der Weltranglisten-15. Musetti am Mittwoch auf Instagram mit.

Halbfinale 2024 gegen den Djoker

"Das ist keine leichte Entscheidung, aber die richtige. Meine Priorität ist es, zu 100 Prozent auf den Platz zurückzukehren." Musetti hatte 2024 das Halbfinale im All England Club erreicht und dort gegen Novak Djokovic verloren.

Berrettini rangiert derzeit auf Platz 49 der Weltrangliste, lag aber außerhalb der Top 100, als die Teilnehmerliste für Wimbledon erstellt wurde. Wimbledon beginnt am 29. Juni.