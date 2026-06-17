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WM 2026 heute: Portugal - DR Kongo

Für die Portugiesen beginnt die WM mit der Partie gegen die DR Kongo. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Portugal - DR Kongo Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Mitfavorit Portugal und die DR Kongo treffen in Runde eins der Gruppe K aufeinander (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der Europameister von 2016 gehört zu den Mitfavoriten auf den Titel. Zuletzt testete Ronaldo (Bild) und seine Kollegen gegen Nigeria. Dabei siegten die Portugiesen 2:1.

Die DR Kongo ist krasser Außenseiter und kann nur überraschen. Zuletzt verlor der Kongo 1:2 gegen nicht-qualifizierte Chilenen.

LIVE-Ticker:

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