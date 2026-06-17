Ofner zieht ins Viertelfinale von Parma ein

Sebastian Ofner wird seiner Favoritenrolle im Achtelfinale von Parma gerecht und zieht in die nächste Runde ein!

In einer Spielzeit von 1:30 Stunden schlägt Ofner seinen italienischen Kontrahenten Enrico Dalla Valle (ATP-377.) 6:2 und 7:5. Bereits im ersten Game des Spiels gelingt Ofner ein Break, danach lässt er Dalla Valle keine Chance mehr. Der zweite Satz ist umkämpfter. Beim Stand von 5:5 kann Ofner den Italiener zum 6:5 breaken und serviert daraufhin zum Match aus.

In der Matchstatistik hält Ofner bei einer 88-prozentigen Aufschlagquote und einem einzigen zugelassenen Breakball, der abgewehrt werden konnte.

Im Viertelfinale des Challenger Turniers in Parma trifft der auf Nummer vier gesetzte Steirer auf die Nummer 172 der ATP-Weltrangliste, den Spanier Roberto Carballes Baena.