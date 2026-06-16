3x3: ÖBV-Teams bei EM-Qualifikation auf Kurs

Österreichs Basketball-Nationalteams im 3x3 sind am Dienstag in Bukarest beim dortigen EM-Qualifikationsturnier auf Kurs geblieben.

Die Frauen-Equipe mit Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Simone Sill und Sigi Koizar besiegte in ihrem ersten Match Großbritannien 16:10. Die Männer mit Fabio Söhnel, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Toni Blazan unterlagen Estland 16:18, gewannen dann aber gegen Bosnien und Herzegowina 21:9. Am Mittwoch wird die Gruppenphase abgeschlossen.

Die ÖBV-Frauen treffen dabei in ihrer Vierer-Gruppe auf Griechenland und Lettland, es werden bei diesem Event zwei EM-Tickets vergeben.

Für die rot-weiß-roten Männer geht es schon in die K.o.-Runde, Gegner ist mit Schweden ein Gruppensieger. Danach geht es gegen Spanien oder Griechenland um eine Endrunden-Fahrkarte.