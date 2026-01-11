Cristian, Jaqueline Adina CRI
Potapova, Anastasia POT
Endstand
2:0
6:1 , 6:3
NEWS

Adelaide: Potapova scheidet in Qualifikation aus

Die mittlerweile für Österreich startende Athletin muss bereits früh die Segel streichen. Nun richtet sich ihr Blick auf die Australian Open.

Anastasia Potapova verpasst den Einzug in den Hauptbewerb des WTA-500-Turniers im australischen Adelaide.

Österreichs Nummer eins im Tennis unterliegt der Rumänin Christian Jaqueline Adina (WTA-Nr. 38) in der zweiten Qualifikationsrunde klar mit 1:6 und 3:6.

Zuvor setzte sich Potapova (WTA-Nr. 55) in Runde eins gegen die Chinesin Xiaodi You durch. Beim Bewerb in Brisbane stand die gebürtige Russin, die seit 2026 für Österreich startet, im Hauptbewerb, schied dort aber in Runde zwei aus (Mehr Infos>>>).

Dadurch richtet sich ihr Blick nun auf die am 18. Jänner beginnenden Australian Open. Dort steht die 24-Jährige fix im Hauptfeld des Bewerbs. Im Vorjahr erreichte sie in Melbourne die zweite Runde.

