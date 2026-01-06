Zweitrunden-Aus für Österreichs Tennis-Nummer eins in Brisbane

Für Anastasia Potapova ist beim WTA-500-Turnier in Brisbane in der zweiten Runde Endstation.

Die frischgebackene Österreicherin muss sich am Dienstag ihrer ehemaligen russischen Landsfrau Diana Shnaider (WTA 11) mit 1:6, 3:6 geschlagen geben.

Hauptgrund für die deutliche Niederlage ist die schlechtere Chancenverwertung von Potapova: Während die an zwölf gesetzte Shnaider fünf ihrer neun Breakchancen verwerten kann, gelingt dies der Österreicherin nur einmal in sieben Versuchen.

Potapova wird sich am Montag im WTA-Ranking um etwa vier Positionen auf Rang 51 verbessern und damit weiterhin deutlich Österreichs Nummer eins im Frauen-Tennis bleiben.

Kraus noch in Auckland im Einsatz

Die Wienerin Sinja Kraus könnte es diese Woche aber ebenfalls noch erstmals unter die Top 100 schaffen.

Sie trifft in der Nacht auf Mittwoch im Achtelfinale des 250er-Turniers in Auckland auf die Britin Francesca Jones (WTA 72). Mit einem Sieg könnte sich dieser Meilenstein für Kraus knapp ausgehen.