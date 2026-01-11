Cash J / Glasspool L C/G
Cabral F / Miedler L C/M
Endstand
1:2
3:6 , 6:3 , 8:10
NEWS

Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Kurz vor den Australien Open setzt das österreichisch/portugiesische Doppel nochmal ein Ausrufezeichen.

Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Lucas Miedler holt gemeinsam mit seinem portugiesischem Doppelpartner Francisco Cabral seinen insgesamt zehnten Doppel-Titel auf der Tour.

Beim 250er-Turnier in Brisbane in Australien setzen sich die beiden gegen die an Nummer eins gesetzten Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool mit 6:3, 3:6, 10:8 durch.

Für Miedler/Cabral ist es der vierte gemeinsame Titel. Die beiden spielen seit letztem Jahr gemeinsam. Weiter geht es für sie nun bei den Australian Open, die am 18. Jänner starten.

