Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Lucas Miedler holt gemeinsam mit seinem portugiesischem Doppelpartner Francisco Cabral seinen insgesamt zehnten Doppel-Titel auf der Tour.

Beim 250er-Turnier in Brisbane in Australien setzen sich die beiden gegen die an Nummer eins gesetzten Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool mit 6:3, 3:6, 10:8 durch.

Für Miedler/Cabral ist es der vierte gemeinsame Titel. Die beiden spielen seit letztem Jahr gemeinsam. Weiter geht es für sie nun bei den Australian Open, die am 18. Jänner starten.