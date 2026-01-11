McNally, Catherine MCC
Grabher, Julia GRA
Endstand
2:0
6:2 , 6:4
NEWS

Julia Grabher verpasst Hobart-Hauptbewerb

Die Vorarlbergerin kann die letzte Qualifikationshürde in Australien nicht nehmen.

Julia Grabher verpasst Hobart-Hauptbewerb Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Julia Grabher ist beim WTA-250-Turnier in Hobart in der zweiten Qualifikationsrunde Endstation.

Die 29-jährige Vorarlbergerin muss sich am Sonntag der US-Amerikanerin Caty McNally (WTA-83.) in 1:29 Stunden Spielzeit mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Am Vortag bezwang Grabher noch mit Tiantsoa Rakotomanga Rajanoah die Nummer 117 der Welt.

Für Grabher richtet sich der Blick damit bereits voll auf die am 18. Jänner beginnenden Australian Open, wo die Nummer 92 der WTA-Weltrangliste fix im Hauptbewerb steht.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

20 Bilder

