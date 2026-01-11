-
McNally, Catherine MCCGrabher, Julia GRA
Endstand
2:06:2 , 6:4
NEWS
Julia Grabher verpasst Hobart-Hauptbewerb
Die Vorarlbergerin kann die letzte Qualifikationshürde in Australien nicht nehmen.
Für Julia Grabher ist beim WTA-250-Turnier in Hobart in der zweiten Qualifikationsrunde Endstation.
Die 29-jährige Vorarlbergerin muss sich am Sonntag der US-Amerikanerin Caty McNally (WTA-83.) in 1:29 Stunden Spielzeit mit 2:6, 4:6 geschlagen geben.
Am Vortag bezwang Grabher noch mit Tiantsoa Rakotomanga Rajanoah die Nummer 117 der Welt.
Für Grabher richtet sich der Blick damit bereits voll auf die am 18. Jänner beginnenden Australian Open, wo die Nummer 92 der WTA-Weltrangliste fix im Hauptbewerb steht.