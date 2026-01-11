Die Chicago Bears stehen in der Divisional Round der NFL-Playoffs!

Die Bears (#2) verschlafen die erste Halbzeit, liegen zur Pause 3:21 zurück, legen jedoch ein riesiges Comeback hin und besiegen die Green Bay Packers nach einem spektakulären Finish mit 31:27.

Für die Chicago Bears ist es das größte Comeback ihrer Playoff-Geschichte, zudem ist es der erste Playoff-Sieg für die Bears seit 15 Jahren.

Noch dazu gegen ihre erbitterten Rivalen aus Green Bay. Tatsächlich war es Chicagos erste Playoff-Sieg gegen die Green Bay Packers seit 1941.