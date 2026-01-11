Boston Celtics Boston Celtics BOS San Antonio Spurs San Antonio Spurs SAS
Endstand
95:100
26:21 , 29:29 , 20:23 , 20:27
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Spurs gewinnen NBA-Topspiel gegen Boston Celtics

Das Team aus San Antonio setzt sich gegen die Celtics in einem engen Match knapp durch. Der deutsche Teamkapitän Dennis Schröder wird indes für drei Spiele gesperrt.

Spurs gewinnen NBA-Topspiel gegen Boston Celtics Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die San Antonio Spurs haben das NBA-Topspiel gegen die Boston Celtics gewonnen.

Im Duell des Zweiten der Eastern Conference mit dem Zweiten der Western Conference setzten sich die Spurs in Boston mit 100:95 durch und verbuchten den 27. Sieg im 38. Saisonspiel.

Die Celtics rutschten wegen der Niederlage auf Rang drei hinter die Detroit Pistons und die New York Knicks. Die Los Angeles Clippers holten mit einem 98:92 gegen die Pistons ihren achten Sieg in Folge.

Schröder gesperrt

Indes ist der deutsche Teamkapitän Dennis Schröder von der NBA für drei Spiele suspendiert worden.

Als Grund nannte die Liga den Versuch des Profis der Sacramento Kings, nach der 101:125-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers einen anderen Spieler zu schlagen.

"Der Vorfall geschah etwa 40 Minuten nach der Niederlage", hieß es in der Mitteilung. Schröder habe den anderen Spieler "in einem Gang der Halle abgewartet und die Konfrontation gestartet".

Laut US-Medien soll es sich dabei um Lakers-Star Luka Doncic gehandelt haben. Schröder wollte sich nicht äußern.

Zweite Sperre für deutschen Teamkapitän

Schröder verpasst wegen der Sperre die Spiele gegen die Houston Rockets, die Lakers und die New York Knicks. Er wird in dieser Zeit kein Gehalt beziehen und verliert - legt man sein Gehalt für diese Saison zugrunde - damit wohl knapp 250.000 Euro.

Für Schröder ist es nicht das erste Mal, dass er in der NBA gesperrt wird. Zuletzt war das vor mehr als sechs Jahren der Fall, als er bei den Oklahoma City Thunder unter Vertrag stand und nach einer Rudelbildung für eine Partie nicht aktiv sein durfte.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Tennis - ATP
Adelaide: Potapova scheidet in Qualifikation aus

Adelaide: Potapova scheidet in Qualifikation aus

Tennis - WTA
1
85-jähriges Warten zu Ende! Bears schaffen Mega-Comeback

85-jähriges Warten zu Ende! Bears schaffen Mega-Comeback

Football
5
Julia Grabher verpasst Hobart-Hauptbewerb

Julia Grabher verpasst Hobart-Hauptbewerb

Tennis - WTA
10
Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic

Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic

Tennis - ATP
Spektakel zum Playoff-Start! Rams entgehen Schmach

Spektakel zum Playoff-Start! Rams entgehen Schmach

Football
4
BC Vienna überrascht in ABA League gegen Tabellenführer

BC Vienna überrascht in ABA League gegen Tabellenführer

Basketball
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix NBA Boston Celtics San Antonio Spurs