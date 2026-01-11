Misolic, Filip MIS
Jovanovski, Daniel JOV
Endstand
2:0
7:5 , 6:4
NEWS

Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic

Österreichs Nummer eins im Männer-Tennis gewinnt in Adelaide gegen einen 17-Jährigen.

Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Filip Misolic hat beim ATP-250-Turnier in Adelaide die zweite Qualifikationsrunde erreicht.

Österreichs Nummer eins zwingt den 17-jährigen Australier Daniel Jovanovski (ATP-1750.) auf Hartplatz mit 7:5, 6:4 in die Knie.

Misolic bekommt es im Kampf um den Einzug in den Hauptbewerb nun mit Alexander Shevchenko zu tun. Der 25-jährige Kasache ist aktuell Nummer 106 der Welt. Damit liegt er 27 Plätze hinter Misolic.

Für den Steirer war es erst das zweite Match des Jahres. In Brisbane scheiterte er in der Vorwoche in der ersten Qualifikationsrunde in zwei Sätzen an Rinky Hijikata.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

Slideshow starten

22 Bilder

