-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
-
So verkündet Dominic Thiem sein KarriereendeTennis - ATP
Misolic, Filip MIS
Jovanovski, Daniel JOV
Endstand
2:07:5 , 6:4
NEWS
Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic
Österreichs Nummer eins im Männer-Tennis gewinnt in Adelaide gegen einen 17-Jährigen.
Filip Misolic hat beim ATP-250-Turnier in Adelaide die zweite Qualifikationsrunde erreicht.
Österreichs Nummer eins zwingt den 17-jährigen Australier Daniel Jovanovski (ATP-1750.) auf Hartplatz mit 7:5, 6:4 in die Knie.
Misolic bekommt es im Kampf um den Einzug in den Hauptbewerb nun mit Alexander Shevchenko zu tun. Der 25-jährige Kasache ist aktuell Nummer 106 der Welt. Damit liegt er 27 Plätze hinter Misolic.
Für den Steirer war es erst das zweite Match des Jahres. In Brisbane scheiterte er in der Vorwoche in der ersten Qualifikationsrunde in zwei Sätzen an Rinky Hijikata.