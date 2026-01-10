Rakotomanga Rajaonah, Tiantsoa Sarah RAK
Julia Grabher startet mit Sieg in die Hobart-Qualifikation

Die Vorarlbergerin zeigt sich in ihrem Auftaktspiel souverän.

Julia Grabher steht beim WTA-250-Turnier im australischen Hobart in der zweiten Runde des Qualifikationsbewerbs.

Die an elf gesetzte Vorarlbergerin besiegt am Samstag die Französin Tiantsoa Sarah Rakotamanga Rajaonah (WTA 117) sicher in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1.

Grabher trifft nun auf die an sechs gesetzte US-Amerikanerin Caty McNally (WTA 63).

