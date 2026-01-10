Julia Grabher startet mit Sieg in die Hobart-Qualifikation

Julia Grabher steht beim WTA-250-Turnier im australischen Hobart in der zweiten Runde des Qualifikationsbewerbs.

Die an elf gesetzte Vorarlbergerin besiegt am Samstag die Französin Tiantsoa Sarah Rakotamanga Rajaonah (WTA 117) sicher in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1.

Grabher trifft nun auf die an sechs gesetzte US-Amerikanerin Caty McNally (WTA 63).