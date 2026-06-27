Wimbledon-Debüt! Große Vorfreude bei Lilli Tagger

Tagger freut sich auf ihr Wimbledondebüt

Für die erst 18-jährige Tagger ist es ein Debüt auf dem "heiligen" Rasen. "Wir spielen jetzt mittlerweile seit zwei Wochen auf Rasen. Ich freue mich schon riesig, dass das Turnier beginnt", erklärte die Osttirolerin am Samstag.

"Auf Rasen zu spielen, ist immer was sehr Besonderes. Mir taugt's heuer sehr, es ist auch das erste Mal, dass ich bei den Großen auf Rasen mitspiele. Ich fühle mich gut und bin bereit."

Tagger spielt gegen die Thailänderin Lanlana Tararudee (WTA-95.) und hat vom diesjährigen 3:6,0:6 in der dritten Quali-Runde bei den Australian Open noch eine Rechnung offen. "Ich glaube, sie spielt recht gut generell auf schnellen Belägen. Es wird sicher nicht leicht, aber auf jeden Fall ein machbares Match", glaubt Tagger.

Früher hat sie Wimbledon immer daheim von der Couch aus verfolgt. "Ich kann es noch nicht ganz glauben, dass ich jetzt wirklich da bin und mitspiele", meinte sie lachend. Und Österreichs große Zukunftshoffnung, die als aktuell Weltranglisten-83. so gut wie nie platziert ist, sieht ihr Spiel geeignet für Rasen.

"Die Plätze taugen mir. Ich hab ein Spiel, das ich recht gut auf Rasen einsetzen kann. Natürlich gibt es noch extrem viel dazuzulernen, weil ich habe bis jetzt wenig auf Rasen gespielt."

Comeback von Williams

Das Comeback von Superstar Serena Williams ist für Tagger interessant.

"Die Queen ist wieder back, oder? Ich würde gern wissen, wieso sie es macht?", fragt sich der Teenager. Williams habe doch alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Tagger spielt übrigens auch in Wimbledon Doppel, diesmal mit Landsfrau Potapova. Die Fußball-WM verfolgt sie ein wenig. "Ich bin nicht der größte Fußballfan." Doch für Österreich seien "die Daumen extrem gedrückt".