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Wimbledon heute: Sebastian Ofner - Hubert Hurkacz

Für Österreichs Nummer eins geht es gegen den ehemaligen Top-Ten-Spieler um den Einzug in die dritte Runde.

Wimbledon heute: Sebastian Ofner - Hubert Hurkacz Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner spielt in Wimbledon um den Einzug in die dritte Runde.

Österreich Nummer eins kämpft gegen den Polen Hubert Hurkacz (ATP 96.) am Mittwoch (12:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) um seine dritte Drittrunden-Teilnahme beim Londoner Rasenklassiker.

Nach dem Fünf-Satz-Sieg zum Auftakt gegen Hamad Medjedovic wartet auf Ofner nun eine richtige Herausforderung.

Die ehemalige Nummer sechs der Welt aus Polen gilt als echter Rasenspezialist. So feierte der 29-Jährige mit dem Halbfinaleinzug 2021 sein bestes Grand-Slam-Resultat ausgerechnet in Wimbledon. In der ersten Runde konnte Hurkacz Caspar Ruud glatt in drei Sätzen besiegen.

Das bisher einzige Duell zwischen Ofner und Hurkacz konnte der Pole vergangenes Jahr in Genf für sich entscheiden.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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