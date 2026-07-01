Wimbledon heute: Sebastian Ofner - Hubert Hurkacz

Sebastian Ofner spielt in Wimbledon um den Einzug in die dritte Runde.

Österreich Nummer eins kämpft gegen den Polen Hubert Hurkacz (ATP 96.) am Mittwoch (12:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) um seine dritte Drittrunden-Teilnahme beim Londoner Rasenklassiker.

Nach dem Fünf-Satz-Sieg zum Auftakt gegen Hamad Medjedovic wartet auf Ofner nun eine richtige Herausforderung.

Die ehemalige Nummer sechs der Welt aus Polen gilt als echter Rasenspezialist. So feierte der 29-Jährige mit dem Halbfinaleinzug 2021 sein bestes Grand-Slam-Resultat ausgerechnet in Wimbledon. In der ersten Runde konnte Hurkacz Caspar Ruud glatt in drei Sätzen besiegen.

Das bisher einzige Duell zwischen Ofner und Hurkacz konnte der Pole vergangenes Jahr in Genf für sich entscheiden.