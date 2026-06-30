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Wimbledon LIVE: Die Spiele am heutigen Dienstag

Wimbledon heute LIVE: Packende Matches, das Sensations-Comeback von Serena Williams & der Auftakt von Paris-Sieger Zverev! Alle Scores der Spiele am Dienstag:

Wimbledon LIVE: Die Spiele am heutigen Dienstag Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
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An Tag zwei des Rasen-Highlights in London geht es Schlag auf Schlag.

Auf dem legendären Centre Court schlägt die Elite auf. Im Blickpunkt steht das erste Match von French-Open-Sieger Alexander Zverev. Und danach das große Comeback von Serena Williams.

Amazon Prime überträgt das Geschehen live im Live-Stream. Wer keine Sekunde der Ballwechsel verpassen will, klickt sich einfach in unseren LIVE-Ticker – alle Matches und alle Entscheidungen gibt es dort in Echtzeit.

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Die Highlights des Tages:

  • Auftakt der Mitfavoritin: Die polnische Ausnahmespielerin Iga Świątek (als Nummer 3 gesetzt) greift heute ins Geschehen ein und trifft zum Auftakt auf dem Centre Court auf die US-Amerikanerin Taylor Townsend. Ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

  • Der Paris-Sieger bittet zum Tanz: Alexander Zverev (als Nummer 2 gesetzt) startet nach seinem Triumph in Roland Garros seine Mission auf dem Londoner Grün gegen den Belgier Alexander Blockx. 2. Spiel am Center Court - LIVE-Ticker>>>

  • Das Comeback: Legende Serena Williams gibt sich auf dem heiligen Rasen erneut die Ehre und trifft in der ersten Runde auf Maya Joint. 3. Spiel am Center Court - LIVE-Ticker>>>

  • Rot-weiß-rot: Aus österreichischer Sicht heißt es Daumendrücken für Sinja Kraus! Die Österreicherin fordert auf Court 8 Oksana Selekhmeteva heraus und will für eine Überraschung sorgen. 3. Spiel nach 14 Uhr - LIVE-Ticker>>>

Alle Spiele am heutigen Dienstag:

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