Bei den All England Championships in Wimbledon hat sich der Weltranglistenerste Jannik Sinner am Samstag bei einem Medientermin kurzgehalten.

Die von Topspielern organisierte Protestaktion wegen des Preisgelds wurde fortgesetzt, doch Sinner wich Fragen dazu aus und erklärte, er wolle "über Tennis sprechen".

Erhöhung der Preisgelder

Das Rasenturnier hatte die Preisgelder um 20 % erhöht, nachdem die führenden Spieler bei den jüngsten French Open mit ihrem Protest begonnen hatten. Sie argumentieren, dass ihnen ein größerer Anteil an den Einnahmen zusteht.

Die Protestaktion sieht vor, dass die Spieler ihre Medienauftritte auf 15 Minuten pro Match in der ersten Woche von Wimbledon beschränken.

Sinners Auftritt am Samstag dauerte rund 10 Minuten und 30 Sekunden. Ein Wimbledon-Moderator kündigte ihn an und informierte ihn, dass die Zeit gestoppt werde.

Verbesserungen bei den Verhandlungen

Der Titelverteidiger verwies auf Fortschritte in den Verhandlungen. "Es wird besser, auch wenn wir noch nicht zu 100 % zufrieden sind", sagte der Italiener. "Gleichzeitig sehen wir Verbesserungen."

Sinner betonte, dass es "nicht nur um das Geld" gehe, und nannte auch die Notwendigkeit von Verbesserungen im Bereich Spielerwohl.

Auf die Frage nach dem Angebot von Wimbledon, einen Spielerrat einzurichten, wollte er jedoch nicht eingehen. "Ich denke, es ist besser, wenn wir hier nicht darüber diskutieren. Ich mag es im Moment nicht, darüber zu reden", sagte er.

Keine näheren Details zum Protest

Der vierfache Grand-Slam-Champion wollte auch nicht sagen, ob die Spieler das Gefühl haben, einer Lösung oder einem Boykott näherzukommen. "Ich denke, wir haben im Moment genug darüber geredet. Die Grand Slams wissen, was wir wollen, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht", sagte er. "Noch einmal, ich bin jetzt hier, um über Tennis zu reden."

Der Protest begann bei den French Open, wo die Spieler bemängelten, dass das gesamte Preisgeld nur 14,3 % der Einnahmen des Sandplatzturniers ausmache. Wimbledon reagierte daraufhin mit einer Erhöhung seines Gesamtpreisgeldes – die Einzel-Sieger erhalten jeweils 3,6 Millionen Pfund (4,75 Millionen Dollar).

Am Mittwoch teilte eine Beratungsfirma, die die Spieler vertritt, mit, dass der "direkte Protest" in der ersten Woche im All England Club fortgesetzt werde.

Laut der Erklärung betrage der Anteil der Spieler am prognostizierten Umsatz von Wimbledon in diesem Jahr 14,4 %, was unter dem Anteil von 14,9 % liege, den sie vor zehn Jahren erhalten hatten. Der All England Club hatte erklärt, er sei "über diese Aktion überrascht und enttäuscht".