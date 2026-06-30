Williams, Serena WIL
Joint, Maya JOI
Endstand
1:2
3:6 , 7:6 , 3:6
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Bei Comeback: Serena Williams in Generationenduell geschlagen

Gegen eine 20-Jährige zeigt sich Williams lange auf Augenhöhe, unterliegt aber dennoch.

Bei Comeback: Serena Williams in Generationenduell geschlagen Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Serena Williams' Comeback in Wimbledon ist nicht von Erfolg gekrönt.

Die 44-Jährige muss sich der Australierin Maya Joint (20) in drei Sätzen mit 3:6, 7:6 (6), 3:6 geschlagen geben.

Williams zeigt sich bei ihrer Rückkehr im Einzel von Beginn an in guter Form, hat die ersten beiden Break-Möglichkeiten der Partie, verwertet diese aber nicht. Stattdessen gelingt Joint beim Stand von 3:4 das entscheidende Break im ersten Satz.

Williams kämpft sich zurück

Im zweiten Satz breakt Joint direkt wieder, so auch beim Stand von 3:3.

Williams gelingt zwar gleich zweimal das Re-Break, sie wehrt zudem vier Breakbälle ab - es geht aber ins Tiebreak. Dort wehrt die Routinierin erst einen Matchball ab und holt sich schließlich den Satz.

Joint setzt sich durch

Im Entscheidungssatz breakt Williams zum 2:1, gibt ihr Service im Gegenzug aber direkt wieder ab. Joint breakt noch einmal zum 2:4 und macht mit ihrem zweiten Matchball im dritten Satz alles klar.

Nach einer Gesamtspielzeit von 2:25 Stunden steht Joint in der nächsten Runde, Williams' Comeback endet in der ersten Runde.

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