Wimbledon: Australien-Open-Siegerin Rybakina scheidet früh aus

Für Elena Rybakina ist das Tennis-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon frühzeitig zu Ende.

Die Weltranglistenzweite verlor am Samstag in der 3. Runde des Rasen-Klassikers gegen die auf Position 25 eingestufte Belgierin Elise Mertens nach etwas mehr als eineinhalb Stunden 6:7(4),1:6.

Der Traum der 27-jährigen Kasachin auf den zweiten Wimbledon-Triumph nach 2022 und dritten Erfolg bei einem Major-Event ist damit schon vor der zweiten Turnierwoche im All England Club ausgeträumt.

Für Mertens einer der größten Siege der Karriere

Der erste Satz war extrem ausgeglichen, Australian-Open-Champion Rybakina rettete sich ins Tiebreak, wo sie nur bis zum 3:3 mithalten konnte. Mertens nutzte ihre zweite Chance, den Satz zu beenden, nahm den Schwung mit und hatte gegen eine fehleranfällige Rybakina in der Folge leichtes Spiel.

"Ich habe aktuell kaum Worte, fühle mich toll. Ich bin glücklich, dass ich den ersten Satz gewonnen habe, dann war das Momentum auf meiner Seite", sagte Mertens. Es sei definitiv einer der größten Siege in ihrer Karriere gewesen. "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung", betonte die Ranglisten-27.

Gegen Bouzkova um erstmaliges Wimbledon-Viertelfinale

Nach 2019, 2022 und 2025 darf sie nun zum vierten Mal versuchen, erstmals das Wimbledon-Viertelfinale zu erreichen. Ihr bestes Grand-Slam-Resultat gelang ihr 2018 bei den Australian Open. Als nächste Hürde wartet die als Nummer 21 gesetzte Tschechin Marie Bouzkova, die sich gegen Liudmila Samsonowa mit 4:6,7:6(3),6:4 durchsetzte.