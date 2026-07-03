Buse I / Trungelliti M B/T
Cabral F / Miedler L C/M
Endstand
1:2
6:4 , 4:6 , 1:6
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Miedler/Cabral schaffen Sprung ins Wimbledon-Achtelfinale

Der Österreicher setzt sich mit seinem portugiesischen Doppelpartner nach einem herausfordernden ersten Satz schlussendlich durch.

Miedler/Cabral schaffen Sprung ins Wimbledon-Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon mit seinem portugiesischen Doppelpartner Francisco Cabral in der dritten Runde.

Das als Nummer elf gesetzte Duo besiegt am Freitag den Peruaner Ignacio Buse und den Argentinier Marco Trungelliti 4:6,6:4,6:1.

Miedler spielt mit Cabral, da sein regulärer Standardpartner Alexander Erler am rechten Ellenbogen verletzt ist.

Miedler/Cabral hatten bis ins heurige Jahr regulär zusammengespielt.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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