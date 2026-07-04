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Wimbledon LIVE - Zverev vs Giron in der 3. Runde

Schafft Alexander Zverev den Einzug ins Achtelfinale von Wimbledon? Das Match gegen Marcos Giron hier im Live-Ticker verfolgen. Plus: Stream-Infos.

Wimbledon LIVE - Zverev vs Giron in der 3. Runde Foto: © IMAGO / Propaganda Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Spannung pur beim Rasenklassiker in London! Beim Tennis heute am Samstag kämpft der French-Open-Champion Alexander Zverev um das Ticket für die Runde der letzten 16.

In der dritten Runde von Wimbledon 2026 trifft der Hamburger auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Nach seiner Gala-Vorstellung im jüngsten Match geht der Weltranglistendritte als klarer Favorit in die Partie.

Das Spiel ist als 2. Partie auf Court 1 angesetzt. Beginn ca. um 16 Uhr sein. Verpasse keinen Ballwechsel, kein Ass und kein Break beim Match zwischen Zverev und Giron - LIVE-Ticker>>>

Zverev in Topform gegen einen Lieblingsgegner

Alexander Zverev präsentiert sich auf dem heiligen Rasen in London in absolut aufsteigender Form. Nach einem umkämpften Auftaktsieg fegt der Deutsche in der zweiten Runde Valentin Royer in gerade einmal zwei Stunden regelrecht vom Platz.

Gegen Marcos Giron stehen die Vorzeichen perfekt: Alle vier bisherigen Duelle gehen an den Hamburger, darunter zwei Duelle auf Rasen.

Giron spielt sich zwar solide durch das heurige Turnier, für eine Sensation gegen die Nummer 2 der Setzliste braucht der US-Amerikaner aber einen absoluten Top-Tag.

Wimbledon live: Wer überträgt Zverev vs. Giron im TV & Stream?

Wer zeigt das Zverev-Spiel heute live? Kostenloses Free-TV gibt es heuer beim Rasenklassiker nicht.

Die exklusiven Rechte für das gesamte Turnier liegen in Deutschland auch 2026 bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst zeigt alle Matches live. Für die Live-Übertragung ist ein aktives Amazon-Prime-Abo nötig – Zusatzkosten fallen jedoch keine an. Zum Live-Stream>>>

LIVE-Ticker - Zverev vs. Giron:

Match-Details:

Begegnung: Alexander Zverev (2) vs. Marcos Giron (USA)

Runde: Wimbledon 2026, 3. Runde (Herren)

Spielzeit: Samstag, 04.07.2026, ca. 16:00 Uhr

Head-to-Head: 4:0 für Zverev (zuletzt klarer Dreisatzsieg in Wimbledon 2024)

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