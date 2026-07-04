Unrühmlicher Rekord! Pechvogel der WM kommt aus Ägypten

Der Unglücksrabe dieser Weltmeisterschaft steht möglicherweise schon fest und heißt Mohamed Hany!

Der Rechtsverteidiger vom ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly hat als erster Spieler in der Geschichte einer Fußball-Weltmeisterschaft zwei Eigentore im selben Turnier erzielt.

Beim Achtelfinalspiel am Freitag gegen Australien fiel in der 55. Minute ein Freistoß von Australiens Mittelfeldspieler Aiden O'Neill Hany an den Kopf und von dort ins eigene Tor, was zum 1:1-Ausgleich führte.

Dies geschah nur wenige Minuten, nachdem Hany nach einem Zusammenprall mit dem australischen Mittelfeldspieler Connor Metcalfe bei einem Zweikampf um den Ball in der Nähe des gegnerischen Tors auf dem Feld liegen geblieben war.

Schon gegen Belgien mit Eigentor

Ägyptische Teamkollegen zeigten sich besorgt und forderten sofort medizinische Hilfe. Hany wurde mehrere Minuten lang behandelt, offenbar wegen einer möglichen Gehirnerschütterung, bevor er weiterspielen durfte. Sanitäter standen mit einer Trage bereit, die jedoch nicht zum Einsatz kam.

Hany hatte bereits im Gruppenspiel Ägyptens gegen Belgien, das 1:1 endete, ein Eigentor erzielt. Damit ist er der erste Spieler, dem dieses Missgeschick im selben WM-Turnier zweimal passiert ist.

Dennoch setzten sich die "Pharaonen" am Ende gegen Australien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch und treffen im Achtelfinale am Dienstag auf Argentinien.

Vielleicht kriegt Hany dann die Chance, seine unrühmliche Bilanz mit einem Treffer für sein Team etwas vergessen zu machen.