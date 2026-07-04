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Heute 19:00 Uhr
NEWS
WM heute: Achtelfinale Kanada - Marokko
Das erste von acht Achtelfinalduellen wird von Gastgeber Kanada und Marokko bestritten. Live-Infos:
Das erste Achtelfinale bei der Fußball-WM 2026 steht an!
Gastgeber Kanada trifft am Samstagabend (ab 19 Uhr im Live-Ticker >>>) auf Marokko.
Während sich die Kanadier knapp gegen Südafrika mit 1:0 durchsetzten, rang Marokko die Niederlande erst in einem spannenden Elfmeterschießen nieder.
In der Weltrangliste ist Marokko als Siebter klar über Kanada (30.) zu stellen, doch diese Weltmeisterschaft hat bewiesen, dass sie für Überraschungen gut ist.