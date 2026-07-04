WM live: Dieser TV-Sender zeigt Kanada gegen Marokko
WM 2026 heute live: Wo läuft Kanada gegen Mexiko am Samstag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Der WM-Abend startet am Samstag mit dem Duell zwischen Kanada und Marokko (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen. In Deutschland ist das Spiel auf ZDF und bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF + MagentaTV
Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Montag, 06.07., 21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF + MagentaTV