WM live: Dieser TV-Sender zeigt Kanada gegen Marokko

Der WM-Abend startet am Samstag mit dem Duell zwischen Kanada und Marokko (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen. In Deutschland ist das Spiel auf ZDF und bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF + MagentaTV

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien