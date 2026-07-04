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WM live: Dieser TV-Sender zeigt Kanada gegen Marokko

WM 2026 heute live: Wo läuft Kanada gegen Mexiko am Samstag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM live: Dieser TV-Sender zeigt Kanada gegen Marokko Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Der WM-Abend startet am Samstag mit dem Duell zwischen Kanada und Marokko (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen. In Deutschland ist das Spiel auf ZDF und bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 04.07., 19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF + MagentaTV

Samstag, 04.07., 23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 2:00 Uhr: Mexiko vs. England

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Montag, 06.07., 21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF + MagentaTV

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