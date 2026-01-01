Humphries, Luke Humphries, Luke HUM
van Veen, Gian van Veen, Gian VAN
Endstand
1:5
2:3 , 3:1 , 2:3 , 1:3 , 2:3 , 1:3
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Darts-WM: Ein Favorit marschiert ins Halbfinale, einer verliert

Ein klarer Sieg und ein echter Paukenschlag prägen den Darts-Abend im Alexandra Palace. Während einer der Topstars souverän ins Halbfinale einzieht, wirft ein Underdog die Nummer zwei der Welt aus dem Turnier.

Darts-WM: Ein Favorit marschiert ins Halbfinale, einer verliert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Halbfinalisten der Darts-Weltmeisterschaft stehen fest.

Luke Littler hat im ersten Spiel nach seinem Zwist mit den Fans in London eindrucksvoll zurückgeschlagen.

Der 18-jährige Engländer gewinnt sein Viertelfinale gegen den Polen Krzysztof Ratajski im Eiltempo mit 5:0 und trifft am Freitagabend in der Runde der letzten Vier auf Landsmann Ryan Searle, der sich zuvor mit 5:2 gegen Jonny Clayton durchgesetzt hatte.

Littler, der in der dritten Runde Österreichs Ass Mensur Suljovic aus dem Turnier warf, musste sich bei seiner Vorstellung am Neujahrsabend im Alexandra Palace zwar einige Buhrufe anhören, reagierte aber gelassen und interagierte später sogar mit dem Publikum.

Van Veen schießt Humphries aus dem Turnier

Im zweiten Abendspiel kommt es zur Überraschung. Gian van Veen spielte wie entfesselt und schickt Luke Humphries eindeutig mit 5:1 aus dem Turnier.

Dabei beginnt die Partie noch ausgeglichen – Humphries gleicht nach 0:1 zum 1:1 aus. Doch dann übernimmt van Veen die Kontrolle. Humphries findet keine Antwort auf das präzise und nervenstarke Spiel des Niederländers.

Mit diesem Triumph schreibt van Veen Geschichte: Er steht erstmals im WM-Halbfinale, wird neue Nummer eins der Niederlande und klettert in der Weltrangliste auf Platz drei.

