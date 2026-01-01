Top oder Flop? Wie verlief das Jahr 2025 für unsere ÖFB-Stars?

In vier kurzen Spezial-Ausgaben wirft die Ansakonferenz einen Blick auf die Performance der Österreicher.

Heute im Fokus: ÖFB-Kapitän David Alaba. Von internationalen Highlights bis zu Herausforderungen – July und Patrick analysieren, was Alaba geprägt hat, welche Momente hängen blieben, wie er auf Vereins- und Nationalteam-Ebene agierte und welche Weichen für 2026 gestellt werden könnten.

