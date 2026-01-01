-
Anderson, Gary AND
Hood, Justin HOOD
Endstand
5:23:0 , 1:3 , 3:0 , 2:3 , 3:0 , 3:1 , 3:0
NEWS
Die ersten beiden Halbfinalisten der Darts-WM stehen fest
Altmeister Gary Anderson wird seiner Favoritenrolle gerecht, während Ryan Searle gegen Jonny Clayton überrascht.
Die ersten beiden Halbfinalisten der PDC Darts-Weltmeisterschaft stehen fest.
Gary Anderson hat keine Mühe mit Überraschungsmann Justin Hood und gewinnt 5:2. Im Kampf um sein sechstes WM-Finale - zweimal konnte er sich schon zum Weltmeister machen - wartet der Sieger aus dem Duell Luke Humphries gegen Gian van Veen.
Überraschender ist das Weiterkommen von Ryan Searle, der mit Jonny Clayton die Nummer 5 der Welt aus dem Turnier nimmt. Auch hier gibt es ein 5:2.
Auf den Engländer wartet je nach Ausgang am Abend der topgesetzte Titelverteidiger Luke Littler oder der Pole Krzysztof Ratajski.