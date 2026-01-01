Anderson, Gary Anderson, Gary AND
Hood, Justin Hood, Justin HOOD
Endstand
5:2
3:0 , 1:3 , 3:0 , 2:3 , 3:0 , 3:1 , 3:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Die ersten beiden Halbfinalisten der Darts-WM stehen fest

Altmeister Gary Anderson wird seiner Favoritenrolle gerecht, während Ryan Searle gegen Jonny Clayton überrascht.

Die ersten beiden Halbfinalisten der Darts-WM stehen fest Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die ersten beiden Halbfinalisten der PDC Darts-Weltmeisterschaft stehen fest.

Gary Anderson hat keine Mühe mit Überraschungsmann Justin Hood und gewinnt 5:2. Im Kampf um sein sechstes WM-Finale - zweimal konnte er sich schon zum Weltmeister machen - wartet der Sieger aus dem Duell Luke Humphries gegen Gian van Veen.

Überraschender ist das Weiterkommen von Ryan Searle, der mit Jonny Clayton die Nummer 5 der Welt aus dem Turnier nimmt. Auch hier gibt es ein 5:2.

Auf den Engländer wartet je nach Ausgang am Abend der topgesetzte Titelverteidiger Luke Littler oder der Pole Krzysztof Ratajski.

Mehr zum Thema

Endspurt der Darts-WM: Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans

Endspurt der Darts-WM: Alle gegen Littler, Littler gegen die Fans

Mehr Sport
1
Darts-WM: Anderson bezwingt Van Gerwen im Legenden-Duell

Darts-WM: Anderson bezwingt Van Gerwen im Legenden-Duell

Mehr Sport
2
Auf diesen Teenagern ruhen Österreichs Sport-Hoffnungen

Auf diesen Teenagern ruhen Österreichs Sport-Hoffnungen

Mehr Sport
15
Klettern: Schubert gibt Zukunftspläne bekannt

Klettern: Schubert gibt Zukunftspläne bekannt

Mehr Sport
Tournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen - Ergebnis

Tournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen - Ergebnis

Skispringen
Zwei ÖSV-Adler segeln in Garmisch aufs Podest

Zwei ÖSV-Adler segeln in Garmisch aufs Podest

Skispringen
1
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - BW Linz

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - BW Linz

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts Gerwyn Price Alexandra Palace Darts-WM Gary Anderson