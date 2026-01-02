Fix! AC Milan verpflichtet deutschen Nationalspieler

Der AC Milan hat die Verpflichtung von Niclas Füllkrug offiziell bekanntgegeben.

Der deutsche Nationalstürmer wechselt leihweise von West Ham United zu den Rossoneri, der Vertrag beinhaltet eine Kaufoption.

In Mailand läuft der 31-Jährige künftig mit der Rückennummer 9 auf.

Füllkrug möchte sich für Weltmeisterschaft empfehlen

In England wurde Füllkrug immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und rückte zuletzt nur noch in die zweite Reihe.

Bundestrainer Julian Nagelsmann legte dem Stürmer daher nahe, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln, um sich für eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer zu empfehlen.

Auf Instagram schreibt Füllkrug: "Es ist mir eine große Ehre, Teil dieses traditionsreichen Vereins mit seiner Geschichte, seinen Persönlichkeiten und Ambitionen zu sein – und ich freue mich sehr darauf, mein Bestes zu geben, um diese Geschichte weiterzuschreiben."